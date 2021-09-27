«Рановато»: Путин заявил, что бедность в России еще не побеждена

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что властям еще рано кричать о достижении всех целей. Слова главы государства приводит РИА Новости.

— Враг еще не побежден. А враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, — сказал президент на совещании с правительством.

Главная цель государства — повышение качества жизни россиян, подчеркнул Путин.

Также глава государства попросил кабмин «настроить свои команды по всем направлениям» на оперативное выполнение данной задачи.

25 сентября Владимир Путин отметил, что необходимо вытащить значительное число граждан РФ из бедности, поскольку это является общей задачей властей страны. По словам президента, в России также надо повысить уровень здравоохранения и образования, так как именно они являются главными врагами России.

Владимир Путин заявил, что полученный за время пандемии коронавируса опыт необходимо использовать в будущем при создании алгоритма действий в случае повторения подобных ситуаций.