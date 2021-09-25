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Путин сообщил, что уровень бедности в России нужно свести до минимума

Анастасия Волоснова

Общество
Путин сообщил, что уровень бедности в России нужно свести до минимума
Фото: roscongress/Вячеслав Викторов

Необходимо вытащить значительное число граждан РФ из бедности — это является общей задачей властей страны. Об этом рассказал в субботу, 25 сентября, президент России Владимир Путин.

По его словам, в России также надо повысить уровень здравоохранения и образования.

— Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей, — приводит РИА Новости слова Путина.

24 августа Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

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