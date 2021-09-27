Украина назвала клеветой слова Лукашенко о создании тренировочных лагерей по Белоруссии

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Украинские власти отреагировали на заявление Александра Лукашенко о создании на Украине тренировочных лагерей по работе в Белоруссии. Пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко в понедельник, 27 сентября, назвал слова президента Белоруссии инсинуациями и отметил, что Киев не планирует вмешиваться в дела Минска.

— В очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Лукашенко. Очевидно, что Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики касательно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности, — рассказал пресс-секретарь.

Олег Николаенко подчеркнул, что Белоруссии стоит задуматься о суверенитете и независимости от России, а не поднимать вопрос дипломатических отношений с Украиной и клеветать. По его словам, Киев не планирует вмешиваться со внутренние дела страны.

— Именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного нам белорусского народа. Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России — вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске, — добавил украинский министр.

Также он добавил, что Украина будет всеми способами отстаивать свободу, независимость и выбор своего народа, так как власти в будущем видят объединение исключительно с европейцами, передает РИА Новости.

В понедельник, 27 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша разворачивает целые корпуса иностранных войск у государственных границ.