Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украина назвала клеветой слова Лукашенко о создании тренировочных лагерей по Белоруссии

Виктория Сикерина

В мире
Украина назвала клеветой слова Лукашенко о создании тренировочных лагерей по Белоруссии
Фото: facebook.com/belarusmfa

Украинские власти отреагировали на заявление Александра Лукашенко о создании на Украине тренировочных лагерей по работе в Белоруссии. Пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко в понедельник, 27 сентября, назвал слова президента Белоруссии инсинуациями и отметил, что Киев не планирует вмешиваться в дела Минска.

— В очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Лукашенко. Очевидно, что Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики касательно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности, — рассказал пресс-секретарь.

Олег Николаенко подчеркнул, что Белоруссии стоит задуматься о суверенитете и независимости от России, а не поднимать вопрос дипломатических отношений с Украиной и клеветать. По его словам, Киев не планирует вмешиваться со внутренние дела страны.

— Именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного нам белорусского народа. Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России — вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске, — добавил украинский министр.

Также он добавил, что Украина будет всеми способами отстаивать свободу, независимость и выбор своего народа, так как власти в будущем видят объединение исключительно с европейцами, передает РИА Новости.

В понедельник, 27 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша разворачивает целые корпуса иностранных войск у государственных границ.

Читайте также:
клеветаБелоруссияУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте