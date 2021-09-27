Психолог рассказала, сколько времени детям можно проводить в соцсетях

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Доктор психологических наук Наталья Коваленко поддерживает решение китайских властей, запретивших детям проводить в TikTok более 40 минут в день. Она также отметила, что гораздо важнее обращать внимание на качество контента, который смотрит ребенок, чем потраченное в социальных сетях время.

По словам психолога, долгое использование гаджетов вредит не только психологическому, но и физическому здоровью. Ограничение до 40 минут снизит негативное влияние экрана на ребенка.

— Катастрофически падает уровень психологического здоровья. Дети стали более реактивны, более эмоциональны. Они перегружены этой информационной мешаниной, — цитирует эксперта Life.

До этого компания Brand Analytics, занимающаяся мониторингом и анализом социальных медиа, узнала, чем подростки занимаются в интернете, и разбила стереотип, что они чуть ли не 24 часа в сутки либо режутся в компьютерные стрелялки и бродилки, либо пялятся в TikTok.

Компания составила рейтинг самых популярных ресурсов у детей и подростков до 18 лет. При этом в тройку лидеров вошли сервис частных объявлений «Юла», сервис Discord и маркетплейс AliExpress.