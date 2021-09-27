Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог рассказала, сколько времени детям можно проводить в соцсетях

Анастасия Колоскова

Общество
Психолог рассказала, сколько времени детям можно проводить в соцсетях
Фото: Pexels

Доктор психологических наук Наталья Коваленко поддерживает решение китайских властей, запретивших детям проводить в TikTok более 40 минут в день. Она также отметила, что гораздо важнее обращать внимание на качество контента, который смотрит ребенок, чем потраченное в социальных сетях время.

По словам психолога, долгое использование гаджетов вредит не только психологическому, но и физическому здоровью. Ограничение до 40 минут снизит негативное влияние экрана на ребенка.

— Катастрофически падает уровень психологического здоровья. Дети стали более реактивны, более эмоциональны. Они перегружены этой информационной мешаниной, — цитирует эксперта Life.

До этого компания Brand Analytics, занимающаяся мониторингом и анализом социальных медиа, узнала, чем подростки занимаются в интернете, и разбила стереотип, что они чуть ли не 24 часа в сутки либо режутся в компьютерные стрелялки и бродилки, либо пялятся в TikTok.

Компания составила рейтинг самых популярных ресурсов у детей и подростков до 18 лет. При этом в тройку лидеров вошли сервис частных объявлений «Юла», сервис Discord и маркетплейс AliExpress.

Читайте также:
ИнтернетПсихологиДети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте