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Располневшую Меган Маркл обвинили в подражании Кейт Миддлтон

Анастасия Колоскова

Общество
Располневшую Меган Маркл обвинили в подражании Кейт Миддлтон
Фото: instagram.com/sussexroyal

Меган Маркл, которая вместе с мужем принцем Гарри несколько дней провел в Нью-Йорке, подверглась критике в Сети за наряд, выбранный для одного из мероприятий. Пользователи отметили, что образ подчеркнул неидеальность фигуры Меган, которая еще не вернулась в форму после родов, а также уличили ее в подражании Кейт Миддлтон, ранее появлявшейся в похожем комплекте одежды.

Так, бывшая актриса выбрала брюки и блузу бежевого цвета, поверх которых накинула пальто в тон.

Пользователи отметили, что образ не украсил Меган и подчеркнул недостатки ее фигуры. К тому же поклонники обратили внимание еще и на то, что наряд супруги принца Гарри практически в точности повторял аутлук герцогини Кембриджской в мае 2021 года. Кейт Миддлтон тогда также появилась на публике в бежевых брюках, блузке и пальто в тон. При чем на ней одежда сидела гораздо удачнее.

Располневшую Меган Маркл обвинили в подражании Кейт МиддлтонФото: ТАСС / ООН

Меган и Кейт нередко сравнивают, так как они замужем за братьями. При этом Миддлтон одевается в вещи демократичных марок, тогда как Маркл предпочитает люксовые бренды, из-за чего часто становится объектом критики.

Так, многим поклонникам не понравилось, что Меган Маркл вышла на улицы в Нью-Йорке в сережках Cartier, приравнивая визит к знаменательным событиям королевской жизни.

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