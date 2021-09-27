Располневшую Меган Маркл обвинили в подражании Кейт Миддлтон

Меган Маркл, которая вместе с мужем принцем Гарри несколько дней провел в Нью-Йорке, подверглась критике в Сети за наряд, выбранный для одного из мероприятий. Пользователи отметили, что образ подчеркнул неидеальность фигуры Меган, которая еще не вернулась в форму после родов, а также уличили ее в подражании Кейт Миддлтон, ранее появлявшейся в похожем комплекте одежды.
Так, бывшая актриса выбрала брюки и блузу бежевого цвета, поверх которых накинула пальто в тон.
Пользователи отметили, что образ не украсил Меган и подчеркнул недостатки ее фигуры. К тому же поклонники обратили внимание еще и на то, что наряд супруги принца Гарри практически в точности повторял аутлук герцогини Кембриджской в мае 2021 года. Кейт Миддлтон тогда также появилась на публике в бежевых брюках, блузке и пальто в тон. При чем на ней одежда сидела гораздо удачнее.
Фото: ТАСС / ООН
Меган и Кейт нередко сравнивают, так как они замужем за братьями. При этом Миддлтон одевается в вещи демократичных марок, тогда как Маркл предпочитает люксовые бренды, из-за чего часто становится объектом критики.
Так, многим поклонникам не понравилось, что Меган Маркл вышла на улицы в Нью-Йорке в сережках Cartier, приравнивая визит к знаменательным событиям королевской жизни.
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017.Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.