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«Самые бесполезные люди на свете»: Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали в Сети

Анастасия Волоснова

В мире
«Самые бесполезные люди на свете»: Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали в Сети
Фото: twitter/royalfamily

Меган Маркл и принц Гарри приехали в Нью-Йорк для встречи с тремя высокопоставленными чиновниками. Во время визита пару охраняли вооруженные люди.

Пользователи соцсетей обвинили Меган Маркл и принца Гарри в лицемерии, так как их поездка была похожа на прежние королевские турне.

Колумнист New York Post Кайл Смит считает, что визит принца и его жены не должен был стать публичным, так как на данный момент пара является обычными туристами.

При этом многим поклонникам не понравилось, что Меган Маркл вышла на улицы в Нью-Йорке в сережках Cartier, приравнивая визит к знаменательным событиям королевской жизни, пишет Teleprogramma.pro.

«Это же не королевское турне. К ним не должны относиться таким образом»; «Самые бесполезные люди на свете, которые ведут себя лицемерно», — написали пользователи в комментариях.

Ранее королевский эксперт Ингрид Сьюарт предположила, какая месть со стороны Елизаветы II была бы действенна в отношении принца Гарри и Меган Маркл, которые в прошлом году отказались от обязанностей старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию.

Британцы неоднократно высказывали пожелание, чтобы королева лишила внука и его супругу всех титулов. По данным издания Daily Mail, дочь Меган и принца Гарри, которая родилась 6 июня, не будет внесена в список очереди на престол. Королевская семья пока не подтвердила эту информацию официально.

До этого Кэролин Дюран и Омид Скоби в авторской неофициальной биографической книге о принце Гарри и американской актрисе «Обретая свободу» сообщили о причине конфликта между принцами Уильямом и Гарри.

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