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Врачи рассказали о новом типе ожирения у москвичек

Василий Плиткин

Общество
Врачи рассказали о новом типе ожирения у москвичек
Фото: Pixabay

Ожирение нового типа было обнаружено у 40 процентов жительниц Москвы, заявили ученые. Саркопеническое, или скрытое, ожирение стало наблюдаться в столице все чаще. В интернете это явлениеназывают «скинни фэт». В случае такого ожирения масса человека остается в норме, но процент жира в организме высокий.

— Это процесс замещения мышечного волокна жировой тканью. В первую очередь это связано с гиподинамией и резким уменьшением физической активности. Поэтому все на стадион, надо больше двигаться, — рассказал телеканалу «Москва 24» главныйвнештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

Скрытым ожирением страдают не только москвички, но и жительницы всех крупных городов, отметила член ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. В среднем это явление настигает после 40 лет. Оно связано с низкой физической активностью и преобладанием быстрых углеводов в рационе.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» о том, какие продукты могут сократить продолжительность жизни человека.

Также она поделилась мнением про эпидемию ожирения по новому типу среди москвичей.

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