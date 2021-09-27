Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подпольный игровой клуб ликвидировали на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Подпольный игровой клуб ликвидировали на севере Москвы
Фото: соцсети
Россия, Москва, улица Леваневского Карта всех событий

Оперативники и сотрудники ОЭБиПК при поддержке Росгвардии пресекли деятельность незаконного игрового клуба, который располагался в одном из коттеджей в районе Лианозово на севере столицы. Об этом в понедельник, 27 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования проводились группой лиц в коттедже, расположенном по улице Леваневского, с апреля по сентябрь 2021 года.

Незаконную деятельность выявили и пресекли столичные следователи совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по СВАО при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

— В настоящее время четверым фигурантом предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде, — заключила Юлия Иванова.

В августе Следственный комитет РФ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело против группы лиц, которые незаконно организовывали на полуострове азартные игры в клубах.

Читайте также:
ликвидацияказиноРосгвардия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Все мнения
О проекте