Подпольный игровой клуб ликвидировали на севере Москвы

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Россия, Москва, улица Леваневского Карта всех событий

Оперативники и сотрудники ОЭБиПК при поддержке Росгвардии пресекли деятельность незаконного игрового клуба, который располагался в одном из коттеджей в районе Лианозово на севере столицы. Об этом в понедельник, 27 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования проводились группой лиц в коттедже, расположенном по улице Леваневского, с апреля по сентябрь 2021 года.

Незаконную деятельность выявили и пресекли столичные следователи совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по СВАО при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

— В настоящее время четверым фигурантом предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде, — заключила Юлия Иванова.

В августе Следственный комитет РФ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело против группы лиц, которые незаконно организовывали на полуострове азартные игры в клубах.