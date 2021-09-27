Каждое четвертое преступление в России совершается в пьяном виде

Фото: Пресс-служба Госдумы

Каждое четвертое преступление, зафиксированное на территории России с января по август текущего года, было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Об этом следует из доклада МВД РФ, опубликованного в понедельник, 27 сентября.

В ведомстве отметили, что за первые восемь месяцев 2021 года в стране зарегистрировали 1356,3 тысячи преступлений. Это на 0,8 процента меньше аналогичного показателя прошлого года.

Так, в 36 субъектах страны число преступлений увеличилось, а в 49 — уменьшилось.

Помимо этого, согласно опубликованной статистике, 59,4 процента преступлений совершали лица, которые ранее уже были судимы.

— Почти каждое четвертое преступление (28,3 процента) было совершенно в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в докладе МВД.

В ведомстве подчеркнули, что 2,9 процента преступлений было совершено несовершеннолетними или при их соучастии.

Согласно статистике МВД, в результате преступлений на территории России за восемь месяцев 2021 года погибли почти 16 тысяч человек и еще свыше 22 тысяч пострадали.