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Друг Ширвиндта назвал причину его ухода из театра

Анастасия Колоскова

Общество
Друг Ширвиндта назвал причину его ухода из театра
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Близкий друг Александра Ширвиндта актер Юрий Горин назвал причиной ухода народного артиста с поста художественного руководителя Театра сатиры его плохое самочувствие.

— Он давно собирался уходить, потому что плохо себя чувствует — 87 лет, он болеет. Он считает, что не может выполнять свои обязанности. Это, конечно, ужасно, но тем не менее, — рассказал Горин.

По его словам, в последний раз он общался с мэтром около трех дней назад. В разговоре Ширвиндт упомянул, что больше не в силах занимать управленческий пост и заниматься решением вопросов, а все, что ему хочется в настоящее время — это отдохнуть.

— Он сказал: «Я же не кокетничаю, я действительно болею. Меня не отпускают доктора». Сегодня его заявление об уходе было подписано, — цитирует Горина Пятый канал.

Актер уточнил, что имя нового художественного руководителя театра станет известно в ближайшее время. Этим вопросом, по его словам, озабочены московские власти.

Версию, что уход Ширвиндта из театра связан с болезнью, до этого озвучила в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» народная артистка России Зоя Зелинская.

В понедельник, 27 сентября, российский режиссер и сценарист Александр Ширвиндт сообщил, что покидает пост художественного руководителя Театра сатиры. Несмотря на это, он изъявил желание продолжить сотрудничество с театром в качестве актера.

Режиссер возглавлял театр с 2000 года — с того момента, когда предыдущий худрук Валентин Плучек покинул свой пост по состоянию здоровья.

Александр Ширвиндт является народным артистом РСФСР и кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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