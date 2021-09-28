«Не узнать»: Брежнева показала архивное фото, когда была брюнеткой

Фото: instagram/ververa

Певица Вера Брежнева на своей странице в соцсети Instagram разместила архивные снимки. Она рассказала, что в школьные годы активно занималась спортом и каждое лето ездила в пионерский лагерь. Именно отсюда у артистки оказались на руках фото, о которых она не знала.

На снимках знаменитость предстает жгучей брюнеткой в подростковом возрасте.

— Эксклюзив. Фото плохого качества, но рассмотреть можно. Мне прислала подписчица, спасибо огромное, фото из пионерского лагеря «Счастливое детство», когда я как раз покрасила волосы в черный цвет. Я не помню, сколько мне здесь лет (примерно 15). Какая я тут классная, спортивная и стильная. Ну и участвовала во всех активностях всех детских лагерей, где бывала, — написала Брежнева.

Поклонники звезды оценили фото и отметили, что певица всегда была красавицей. Но некоторые не сразу узнали Брежневу на старых кадрах.

«Длинноногая красотка»; «Вера — красавица»; «Не узнать»; «А я и не поняла, где вы на фото», — оставили комментарии фолловеры.

Вера Брежнева показала подписчикам интерьер своей квартиры в Киеве. В сторис она опубликовала несколько снимков жилья. На первом фото изображены кухонный стол, стулья на восемь персон и дизайнерские люстры.