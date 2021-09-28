Российские повара получили высокие оценки на кулинарном конкурсе в Европе

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Команда российских поваров получила высокие оценки жюри на кулинарном конкурсе Bocuse d’or, проходящим во Франции в Лионе. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщилипредставители российской команды.

— Российская команда 13 лет не могла прорваться в мировой финал конкурса. Конкуренция была невероятной, но сейчас в Лионе мы смогли участвовать на равных. На этот раз мы были очень близки к одному из главных призов конкурса — за лучшее мясное блюдо. В Лионе, гастрономической столице Франции, это особенно почетно, — рассказал участник конкурса Виктор Белей, бренд-шеф московского ресторана.

Он отметил, что сильные работы представили все команды, а победителями стали французские повара.

Также Белей сослался на мнение Клауса Мейера, основателя знаменитого копенгагенского ресторана Noma, который много раз возглавлял список лучших ресторанов в мире. По словам датского мэтра, «русская кухня все больше задает тон в мире кулинарии».

Руководитель российской сборной шеф-повар Андрей Матюхин подчеркнул в свою очередь, что российские повара готовят на высоком уровне. Участники отметили поддержку российской команды правительством Москвы и Мостуризмом, передает ТАСС.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина сообщила, что Москва поддержит российских финалистов двух гастрономических конкурсов. Оба конкурса проводятся раз в два года по похожему регламенту. Сначала проходят национальные отборочные туры в странах-участницах, а затем их лидеры представляют страны в полуфинале на континентальном уровне. В финал попадают те, кто проявил себя лучше всего, также они оказываются в списке лучших шеф-поваров и кондитеров мира.