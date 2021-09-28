Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы самые популярные туристические достопримечательности в Европе

Юлия Курганова

Общество
Названы самые популярные туристические достопримечательности в Европе
Фото: pixabay.com

Ко Всемирному дню туризма, который отмечался 27 сентября, Google Maps определил самые популярные у туристов достопримечательности в Европе.

На первом месте оказалась Эйфелева башня. Ее координаты в Париже пользователи выясняли с помощью сервиса чаще всего. Немного реже их интересовало месторасположение храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне и Лувра во французской столице.

Также в пятерку самых популярных достопримечательностей попали немецкий «Европа-парк» и итальянский Колизей.

В число десяти наиболее востребованных объектов вошли Плитвицкие озера в Хорватии, стадион «Камп Ноу» в Барселоне, польский парк развлечений Energylandia в Заторе, достопримечательности Амальфитанского побережья в Италии и Миланский собор, сообщается на портале Irish Central.

Составлен топ-7 самых популярных у москвичей маршрутов сервиса Russpass. Сервис представил более 60 авторских маршрутов по достопримечательностям Москвы к понедельнику, 27 сентября, когда отмечается Всемирный день туризма.

Читайте также:
ЕвропаТуризмЭйфелева башня
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Все мнения
О проекте