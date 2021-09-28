Названы самые популярные туристические достопримечательности в Европе

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Ко Всемирному дню туризма, который отмечался 27 сентября, Google Maps определил самые популярные у туристов достопримечательности в Европе.

На первом месте оказалась Эйфелева башня. Ее координаты в Париже пользователи выясняли с помощью сервиса чаще всего. Немного реже их интересовало месторасположение храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне и Лувра во французской столице.

Также в пятерку самых популярных достопримечательностей попали немецкий «Европа-парк» и итальянский Колизей.

В число десяти наиболее востребованных объектов вошли Плитвицкие озера в Хорватии, стадион «Камп Ноу» в Барселоне, польский парк развлечений Energylandia в Заторе, достопримечательности Амальфитанского побережья в Италии и Миланский собор, сообщается на портале Irish Central.

Составлен топ-7 самых популярных у москвичей маршрутов сервиса Russpass. Сервис представил более 60 авторских маршрутов по достопримечательностям Москвы к понедельнику, 27 сентября, когда отмечается Всемирный день туризма.