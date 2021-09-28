«С ума сойти от красоты»: Арнтгольц в облегающем платье показала идеальную фигуру

Фото: instagram/tarntgoltsofficial

Телеведущая и актриса Татьяна Арнтгольц в этом году стала мамой во второй раз. Она родила супругу, актеру Марку Богатыреву, сына Данила, которому уже восьмой месяц. Но засиживаться в декретном отпуске артистка не стала и уже вышла на работу.

В своем микроблоге в Instagram знаменитость поделилась свежим снимком, на котором продемонстрировала идеальную фигуру, подчеркнув ее силуэтным платьем яркого синего цвета. Завершила образ Арнтгольц красивая укладка — крупные локоны.

— «Женщины созданы для того, чтобы их любили, а не для того, чтобы их понимали» (Оскар Уайльд), — подписала фото актриса.

Поклонники звезды оценили ее образ на фото и наградили Арнтгольц множеством комплиментов.

«Танюша, вы фантастическая женщина, я от вас восторге»; «Красота»; «Шикарная женщина»; «С ума сойти от красоты», — написали фолловеры в комментариях.

Татьяна Арнтгольц опубликовала редкий снимок с супругом. Звезда разместила фото, на котором они с мужем Марком Богатыревым позируют на открытой террасе кафе, в сторис.