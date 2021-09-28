Компания Google прекратила поддержку устройств со старыми версиями Android

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Корпорация Google перестала производить техническую поддержку для устройств, на которых действуют старые версии операционной системы (ОС) Android. Об этом сообщила служба технической поддержки компании.

— В рамках усилий по сохранению безопасности наших пользователей Google с 27 сентября больше не будет поддерживать вход в учетные записи устройств на Android, на которых установлена версия 2.3.7 или ниже, — сказано в сообщении.

Пользователи, которые совершат попытку войти в свои учетные записи со старой версией ОС, столкнутся с ошибкой при вводе пароля и не смогут пользоваться электронной почтой, заходить в учетные записи на YouTube и пользоваться картами.

Google призвала всех, кто использует старую ОС Android, обновить ее до версии 3.0 или выше. В настоящее время последней версией ОС является Android 11, ее представили в сентябре 2020 года.

Глава YouTube заявила о намерении продолжить работу хостинга в России. Сьюзан Воджицки отметила, что YouTube получает требования от российских властей на удаление контента и принимает решение по каждому случаю, основываясь на ряде разных факторов.