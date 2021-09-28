Компания Google прекратила поддержку устройств со старыми версиями Android
Корпорация Google перестала производить техническую поддержку для устройств, на которых действуют старые версии операционной системы (ОС) Android. Об этом сообщила служба технической поддержки компании.
— В рамках усилий по сохранению безопасности наших пользователей Google с 27 сентября больше не будет поддерживать вход в учетные записи устройств на Android, на которых установлена версия 2.3.7 или ниже, — сказано в сообщении.
Пользователи, которые совершат попытку войти в свои учетные записи со старой версией ОС, столкнутся с ошибкой при вводе пароля и не смогут пользоваться электронной почтой, заходить в учетные записи на YouTube и пользоваться картами.
Google призвала всех, кто использует старую ОС Android, обновить ее до версии 3.0 или выше. В настоящее время последней версией ОС является Android 11, ее представили в сентябре 2020 года.
Глава YouTube заявила о намерении продолжить работу хостинга в России. Сьюзан Воджицки отметила, что YouTube получает требования от российских властей на удаление контента и принимает решение по каждому случаю, основываясь на ряде разных факторов.