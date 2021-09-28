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«Совсем дела плохи»: Варнаву раскритиковали за откровенное фото

Юлия Курганова

Общество
«Совсем дела плохи»: Варнаву раскритиковали за откровенное фото
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram откровенное фото. На снимке она полностью обнаженная выглядывает из ширмы.

Такой эпатаж был приурочен к новому шоу, которое Варнава анонсировала таким необычным способом.

Впрочем взгляды поклонников были сосредоточены только на роскошной фигуре актрисы и ее ярком образе. Фанаты засыпали звезду комплиментами.

«Богиня!»; «Вы просто божественная!»; «Божечки, как же это красиво и эстетично»; «Шедеврально красиво!» — восхитились фолловеры.

Но нашлись и критики Варнавы, которым пришелся не по душе пост актрисы.

«Когда показать больше нечего, приходится раздеваться»; «Совсем дела плохи, раз уже обнаженка в ход пошла?» — высказались подписчики.

Пользователи высмеяли танец Екатерины Варнавы на пилоне. Бывшая участница шоу Comedy Woman опубликовала видео, в котором показала танцы на пилоне. Артистка не стала скрывать, что еще не очень подружилась с шестом. Но она совсем не расстраивается. Чувство юмора помогло Екатерине по-новому взглянуть на свой неидеальный танец.

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