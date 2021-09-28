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Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 сентября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 сентября
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Во вторник, 28 сентября, столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10-12 градусов. В Подмосковье температура ожидается 9-14 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что атмосферное давление в столице постепенно растет на повышенном фоне. Повысится температура воздуха.

Перемена погоды скажется на тех, кто страдает хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонен к спастическим реакциям или перенес сосудистые катастрофы. Из-за высокой влажности воздуха у них могут обостриться хронические болезни суставов и позвоночника, бронхов и легких.

В осеннюю пору эксперты рекомендуют активно готовиться к зиме. Поддерживать организм витаминами, заниматься физкультурой, не забывать и о лечении имеющихся болезней. Хорошо помогает и позитивный настрой. Необходимо позволять себе маленькие радости. Это может быть общение с близкими людьми, занятие любимым делом, чтение книг или чашечка любимого напитка.

Росгидрометцентр рассказал россиянам о погоде зимой в этом году. Синоптики отметили, что зимняя температура воздуха ожидается в пределах допустимой нормы в большинстве субъектов страны. Однако показатели столбиков термометров будут выше многолетних значений в Якутии, на севере Урала и в Сибири.

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