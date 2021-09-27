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Росгидрометцентр рассказал россиянам о погоде зимой в этом году

Виктория Сикерина

Общество
Росгидрометцентр рассказал россиянам о погоде зимой в этом году
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Специалисты Росгидрометцентра составили прогноз погоды на зиму 2021–2022 года в России. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Синоптики отметили, что зимняя температура воздуха ожидается в пределах допустимой нормы в большинстве субъектов страны. Однако показатели столбиков термометров будут выше многолетних значений в Якутии, на севере Урала и в Сибири.

Также метеорологи добавили, что февраль следующего года будет теплее, чем в прошлом году. Но на Дальнем Востоке температурные показатели в этом месяце будут ниже нормы, передает сайт министерства природы России.

В понедельник, 27 сентября, синоптики рассказали, что дневная температура воздуха в течение недели в Москве не превысит плюс 14 градусов. По словам специалистов, погода не будет резко меняться.

Также метеоролог Татьяна Антонова отметила, что золотая осень в столице ожидается уже на этой неделе. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец подчеркнул, что 28 сентября в регионе завершатся продолжительные дожди.

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