Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два человека погибли при обрушении надземного пешеходного перехода в Пермском крае

Илья Ашуров

Происшествия
Два человека погибли при обрушении надземного пешеходного перехода в Пермском крае
Фото: Telegram / РИА Новости

При обрушении надземного пешеходного перехода в Пермском крае погибли два водителя. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД Перми.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 28 сентября на 50-м километре трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург. Проезжавший под переходом самосвал MAN не опустил кузов и задел конструкцию, после чего произошло обрушение.

Помимо самосвала, под завалом также оказалась двигавшаяся на встречном направлении «Газель». Водители обоих транспортных средств скончались на месте от полученных травм.

В региональной ГИБДД сообщили, что участок указанной автодороги перекрыт в обоих направлениях. Водителям рекомендуется пользоваться объездом через Платошино и Кукуштан, а также использовать дорогу через Осу, передает РИА Новости.

27 сентября в подмосковном Одинцове произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. Водитель легкового автомобиля проехал на красный сигнал светофора и врезался в микроавтобус.

В момент происшествия в маршрутке пассажиров не было. Водителя легковушки госпитализировали.

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь — август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.

Читайте также:
грузовикДТППермский край
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Все мнения
О проекте