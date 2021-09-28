Два человека погибли при обрушении надземного пешеходного перехода в Пермском крае

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При обрушении надземного пешеходного перехода в Пермском крае погибли два водителя. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД Перми.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 28 сентября на 50-м километре трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург. Проезжавший под переходом самосвал MAN не опустил кузов и задел конструкцию, после чего произошло обрушение.

Помимо самосвала, под завалом также оказалась двигавшаяся на встречном направлении «Газель». Водители обоих транспортных средств скончались на месте от полученных травм.

В региональной ГИБДД сообщили, что участок указанной автодороги перекрыт в обоих направлениях. Водителям рекомендуется пользоваться объездом через Платошино и Кукуштан, а также использовать дорогу через Осу, передает РИА Новости.

27 сентября в подмосковном Одинцове произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. Водитель легкового автомобиля проехал на красный сигнал светофора и врезался в микроавтобус.

В момент происшествия в маршрутке пассажиров не было. Водителя легковушки госпитализировали.

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь — август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.