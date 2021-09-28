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Более 20 человек госпитализировали после взрыва в жилом доме в Швеции

Илья Ашуров

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Более 20 человек госпитализировали после взрыва в жилом доме в Швеции
Фото: Telegram-канал Mash

По меньшей мере 20 человек доставили в больницу после взрыва в жилом доме в шведском городе Гетеборг. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщают местные СМИ.

По данным шведской газеты Aftonbladet, взрыв произошел в 05:00 (06:00 по московскому времени) в жилом доме, расположенном в центре Гетеборга. После взрыва здание охватило пламя. При этом очаги возгорания находятся сразу в нескольких домах.

Из-за случившегося эвакуировали от 100 до 200 человек.

Причины взрыва не уточняются, передает РИА Новости.

Утром 28 сентября взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале. По предварительной информации, пострадали пять человек, трое из них — дети. Пострадавших доставили в районную больницу, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

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