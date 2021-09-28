Составлены портреты среднестатистических посетителей павильонов «Здоровая Москва»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалисты составили среднестатистические мужской и женский портреты посетителей павильонов «Здоровая Москва». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.

До данным ведомства, усредненные портреты составлялись на основании антропометрии и данных обследований пациентов. Так, средний рост мужчин-посетителей составил 177 сантиметров, а женщин — 163 сантиметра. Кроме того, вес мужчин оказывался на 15 килограммов больше, чем у женщин.

— При этом у большинства общие показатели здоровья находятся в безопасных границах: уровень сахара и холестерина в крови — ближе к верхней границе нормы. У женщин наблюдается нормальное артериальное давление: 126/81, у мужчин оно немного выше — 131/84, — цитирует главного внештатного специалиста по медицинской профилактике департамента здравоохранения Евгения Прохоренко агентство городских новостей «Москва».

По его словам, что индекс массы тела возрастных посетителей имеет тенденцию к увеличению, что повышает риски болезней эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

— Именно поэтому очень важно следить за своим здоровьем и регулярно проверять состояние организма, — отметил медик.

В павильонах «Здоровая Москва» горожане могут пройти бесплатные обследования организма, а также углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса.

Павильоны будут открыты в столичных парках до конца сентября. Они принимают посетителей с 08:00 до 20:00. Желающему пройти бесплатное обследование нужно иметь при себе паспорт и московский полис ОМС. В павильонах также можно сделать бесплатную прививку от коронавирусной инфекции.

Диспансеризацию прошли уже более 200 тысяч горожан, большинство из них — люди трудоспособного возраста. Самыми распространенными выявленными заболеваниями стали болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, лидерами среди отклонений у москвичей оказались повышение массы тела и увеличение окружности талии.