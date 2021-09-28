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Выставка «Трын-Трава. Современный русский стиль» откроется в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Трын-Трава. Современный русский стиль» откроется в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Всероссийский музей декоративного искусства представляет выставку «Трын-Трава. Современный русский стиль».

Посетители увидят работы 50 художников, скульпторов, дизайнеров, специалистов по текстилю, керамистов, которые показывают переосмысление русского стиля в предметном дизайне. Произведения искусства прибыли в музей со всей территории России.

В славянской мифологии «трын-трава» — волшебное растение, которое придает нашедшему невиданную силу и смелость. Однако загадочный «трын» — это чертополох. Именно он и стал визуальной эмблемой проекта.

Гости выставки помимо новых экспонатов, смогут увидеть часть предметов предыдущей выставки, которая проводилась онлайн.

В образовательной программе каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах, лекциях, круглых столах с экспертами дизайн индустрии, увидеть интерактивные инсталляции, видео материалы, презентации и послушать кураторские экскурсии.

Выставка открыта со 2 по 31 октября, сообщается на сайте музея.

А в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с 29 сентября по 3 октября пройдет выставка-ярмарка «Жар-птица. Осень 2021». Форум представляет богатейшую палитру изделий народных промыслов и ремесел — традиционные, современные и самобытные авторские изделия ремесленников, художников и дизайнеров, гастрономические изыски.

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