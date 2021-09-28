Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции Донецкой улицы в рамках проекта Южной рокады

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Донецкая улица Карта всех событий

Реконструкция Донецкой улицы завершена более чем на половину. Обновление проходит в рамках строящегося участка автомагистрали Южная Рокада. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На Донецкой улице на данный момент проведена реконструкция двухполосного магистрального участка протяженностью 326 метров и четырехполосного участка набережной длиной 435 метров, ведется строительство очистных сооружений, — отметил Андрей Бочкарев.

Также продолжается возведение подъездной дороги и отстойно-разворотной площадки, на которой будет находиться станция наземного общественного транспорта, сообщается в пресс-релизе.

Строительство конечной станции автобусов завершено на 60 процентов, кроме этого, уже смонтированы устройства для подзарядки электробусов.

На три четверти уже выполнено переустройство инжереных сетей, сообщил генеральный директор АО «Мосжилинспект» Юрий Кравцов.

— В районе Донецкой улицы демонтирована старая и установлена новая воздушная линия электропередач. В настоящее время линия уже переключена и функционирует в штатном режиме, параллельно завершаются работы по финишному благоустройству, — рассказал Кравцов.

Южная рокада входит в новую систему скоростных магистралей. Она соединит крупнейшие автодороги Москвы: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу. Благодаря хордовой системе, соединятся друг с другом периферийные районы города, а также снизится общая нагрузка на улично-дорожную сеть центральных районов, МКАД и ТТК

23 сентября «ВМ» писала, что до конца 2023 года в Москве появится новая дорожная сеть из трех хорд и Южной рокады.