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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать таксистами

Илья Ашуров

Общество
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать таксистами
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать таксистами.

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