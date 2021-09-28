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Наталья Сергунина рассказала об участии московских экспортеров во Всемирной выставке в ОАЭ

Анастасия Колоскова

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Наталья Сергунина рассказала об участии московских экспортеров во Всемирной выставке в ОАЭ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский экспортный центр (МЭЦ) пригласил представителей столичных компаний на бизнес-миссию, которая состоится с 12 по 14 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, предприятия, которые отберет экспертная комиссия, представят продукцию потенциальным партнерам в ходе всемирной универсальной выставки «Экспо-2020» в Дубае. Заявки на участие принимаются до 5 октября, в том числе на сайте МЭЦ.

— Бизнес-миссии проводятся для московских экспортеров с 2019 года. Только в этом году для них организуют около 40 таких мероприятий в очном и дистанционном формате. Предстоящая бизнес-миссия впервые за долгое время пройдет офлайн. А кроме того, она предполагает участие в крупнейшей международной выставке, которая объединяет десятки стран мира, — отметила заммэра.

Проведение «Экспо-2020» в Дубае перенесли на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Выставка начнет работу 1 октября и продлится до 31 марта 2022 года. Участники смогут посетить около 400 национальных и тематических павильонов. Отдельный блок будет посвящен развитию предпринимательского дела. Выставка позволит наладить бизнес-коммуникации и продвинуть товары на международные рынки.

МЭЦ возьмет на себя организацию переговоров участников бизнес-миссии с потенциальными покупателями, а также услуги переводчиков и информационное сопровождение.

Для столицы сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами играет важную роль, в том числе со стороны поддержки московских экспортеров. В этом году уже состоялись две бизнес-миссии в онлайн-формате, а также поддержано участие столичных компаний в двух ведущих выставках ОАЭ — The Big 5 и Gitex, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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