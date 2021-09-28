«Предпосылок для падения нет»: эксперты спрогнозировали темп роста цен на бензин

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Рост цен на бензин в рознице продолжится в ближайшее время. До конца года стоимость топлива может увеличиться на два–три рубля. Об этом в ходе пресс-конференции «Топливный кризис. Сколько будет стоить бензин и дизель в октябре?» в эфире Общественной службы новостей заявили эксперты.

Глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал, что только за сентябрь–октябрь рост цен на топливо может составить 25–30 копеек.

— В рамках розницы мы будем наблюдать ту же тенденцию, что и ранее… Мой прогноз остается прежним: цены на бензин вырастут в пределах 6–8 процентов. Уже на 6 процентов выросли, будем наблюдать рост на 2 процента еще до конца года, — сказал он.

Баженов отметил, что никаких экономических факторов, способствующих снижению цен на бензин в рознице, не было и нет.

Член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский согласился с коллегой, что по итогам года рост цен на бензин достигнет 6–8 процентов и, возможно, даже больше.

— Думаю, что мы можем легко перескочить за 10 процентов с такими темпами, — сказал он.

Также он добавил, что уже к декабрю в денежном эквиваленте цена на заправках может вырасти на 2–3 рубля.