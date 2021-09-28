«Новый максимум»: в России зафиксировали 852 летальных исхода от COVID-19 за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 21 559 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 7,9 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения от COVID-19 в России за сутки полностью вылечились 17 368 пациентов. Кроме того, за последние 24 часа в стране зафиксировали 852 летальных исхода, что является новым максимумом.

По количеству заболевших в РФ продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице зафиксирован 2541 новый случай COVID-19. На втором и третьем местах по данному показателю находятся Санкт-Петербург и Московская область, в этих регионах выявили 1530 и 1450 случаев заболевания соответственно.

Фото: Стопкоронавирус.рф

24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения локдауна из-за коронавируса в России нет. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 субъектах страны, добавила она. В первую очередь это происходит в крупных мегаполисах. Кроме того, Попова сообщила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции крайне эффективны.

В стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».