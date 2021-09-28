Работу по сокращению числа контрольных в школах провели в России

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Российские школы продолжат сокращать число контрольных и проверочных работ. Рособрнадзор еще летом направлял данные рекомендации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 28 сентября.

— В августе совместные рекомендации Министерства просвещения и Рособрнадзора по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы. В соответствие с поручением президента РФ работа в этом направлении будет продолжена, — говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора, передает ТАСС.

Летом рекомендации включали в себя требования о том, что контрольные и проверочные работы должны проводиться не чаще одного раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на их проведение, не должен превышать 10 процентов от всего объема учебного времени, отводимого на изучение предмета. Также контрольные и проверочные работы не рекомендуется проводить на первом и последнем уроках. Исключение составляют те предметы, по которым занятия проводятся не более одного раза в неделю.

27 сентября президент РФ Владимир Путин поручил Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ и региональными властями сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний».