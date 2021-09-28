Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Работу по сокращению числа контрольных в школах провели в России

Василий Плиткин

Общество
Работу по сокращению числа контрольных в школах провели в России
Фото: Pexels

Российские школы продолжат сокращать число контрольных и проверочных работ. Рособрнадзор еще летом направлял данные рекомендации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 28 сентября.

— В августе совместные рекомендации Министерства просвещения и Рособрнадзора по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы. В соответствие с поручением президента РФ работа в этом направлении будет продолжена, — говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора, передает ТАСС.

Летом рекомендации включали в себя требования о том, что контрольные и проверочные работы должны проводиться не чаще одного раза в 2,5 недели. При этом объем учебного времени, затрачиваемого на их проведение, не должен превышать 10 процентов от всего объема учебного времени, отводимого на изучение предмета. Также контрольные и проверочные работы не рекомендуется проводить на первом и последнем уроках. Исключение составляют те предметы, по которым занятия проводятся не более одного раза в неделю.

27 сентября президент РФ Владимир Путин поручил Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ и региональными властями сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний».

Читайте также:
ШколыОбразованиеРособрнадзор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Все мнения
О проекте