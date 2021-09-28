Заслуженный учитель России назвал долгожданным поручение Путина о сокращении контрольных в школах

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Педагоги и родители школьников давно ждали сокращения количества контрольных и проверочных работ для учащихся. Сложившаяся система проверки знаний детей является антипедагогической и направлена на создание положительной отчетности образовательных учреждений по результатам таких работ. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров.

В понедельник, 27 сентября, стало известно, что президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных для учеников школ. По словам лидера государства, такая мера позволит обеспечить «обоснованный режим контроля знаний». Предложение президента направили в Рособрнадзор, Министерство просвещения и региональные власти.

По словам Снегурова, поручение главы государства является положительным и с разных сторон обоснованным. Педагоги и родительское сообщество ждали его давно. Такая мера пойдет только на пользу образовательному процессу.

— Стоны педагогов, учеников и родителей раздаются долгое время. Они услышаны наконец. Проверочные и рейтинговые работы изменили контур образования. Дети учатся во многом ради этих работ. Меняется концепция образования. И потом по этим рейтингам и баллам определяют насколько успешно образовательное учреждение. Это сместило акценты. Но школа — место получения знаний, обработки этих знаний и закрепления их. Какие-то проверки, безусловно, нужны. Но не тотального стресса конвейерного характера, — сказал собеседник издания.

Также он отметил, что из-за большого количества контрольных и проверочных работ учителя и школьники зачастую ориентированы на результаты тестирования, а получение знаний, которые не входят в такие работы, остается на потом или ложится на плечи ученика, который должен осваивать материал самостоятельно или с репетиторами.

— Отбрасываются в сторону индивидуальные черты класса и конкретных учащихся. А ведь у нас говорится о гуманизации и личностно ориентированном обучении, что у каждого ученика свой темп. А эти работы этого не учитывают, — добавил Снегуров.

Собеседник издания подчеркнул, что действующая система проверки знаний учеников — вредная и антипедагогическая. Также он высказал мнение, что контрольные работы не мотивируют учеников осваивать образовательный материал.