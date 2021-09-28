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ВДНХ пригласила послушать балканские, еврейские и восточные мелодии

Ольга Маркова

Развлечения
ВДНХ пригласила послушать балканские, еврейские и восточные мелодии
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Главная выставка страны 30 сентября, 2 и 3 октября приглашает ценителей хорошей музыки в оранжерею павильона Азербайджанской Республики. В афише ближайшего уик-энда: электронная музыка, фольклорные мелодии, произведения современных композиторов Людовико Эйнауди и Макса Рихтера.

Откроет программу 30 сентября концерт коллектива NEOrchestra «Неоклассика: пульс времени». Слушателям представят произведения композиторов Макса Рихтера, Олафура Арнальдса, Чилли Гонзалеса, Людовико Эйнауди и Дзе Хисаиси.

В субботу, 2 октября, выступит группа Triangle Sun, которая играет электронную музыку. А на следующий день состоится концерт коллектива Moscow Klezmer Band, в исполнении которого прозвучит фольклорная музыка еврейских местечек всочетании с балканскими и восточными мотивами.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац 1 октября представит первый концерт проекта «RE-Конструкция», музыкальным руководителем которого является пианист Петр Айду. Зрители услышат произведение американского классика Джона Лютера Адамса — «SILA: Breath of the world / SILA: Дыхание мира». Музыка хорошо известна в современной мировой культуре.

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