Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказал, как мобильные телефоны помогают выжить тяжелобольным людям

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказал, как мобильные телефоны помогают выжить тяжелобольным людям
Фото: Pixabay

Врач — реаниматолог-анестезиолог Видновской РКБ Александр Плиев рассказал, какие способы используют медики, чтобы помочь тяжелобольным людям справиться с болезнью. По его словам, главное, чтобы человек не переставал бороться и сохранял позитивный настрой.

Специалист отметил, что во время коронавируса хорошее влияние на больных оказывает общение с близкими. В условиях запрета посещений на помощь приходят мобильные телефоны.

— Если пациент в сознании, разрешаем общаться с родственниками по телефону, предупредив их, чтобы они не допускали никаких негативных суждений. Нередко при такой практике пациент вновь начинает бороться за жизнь, — отметил Плиев в комментарии «Радио 1».

Специалист уточнил, что моральная поддержка имеет важное значение при любом заболевании, однако при коронавирусе она особенно необходима, так как такие больные часто подвержены паническим атакам и депрессии.

До этого врач Хадижат Омаров рассказал, какие симптомы в настоящее время стали чаще встречаться у больных коронавирусом. По словам специалиста, все чаще люди жалуются на проблемы с ЖКТ: возникает тошнота, диарея, рвота.

Читайте также:
Коронавирусмобильные устройстваЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Все мнения
О проекте