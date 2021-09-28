Врач рассказал, как мобильные телефоны помогают выжить тяжелобольным людям

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Врач — реаниматолог-анестезиолог Видновской РКБ Александр Плиев рассказал, какие способы используют медики, чтобы помочь тяжелобольным людям справиться с болезнью. По его словам, главное, чтобы человек не переставал бороться и сохранял позитивный настрой.

Специалист отметил, что во время коронавируса хорошее влияние на больных оказывает общение с близкими. В условиях запрета посещений на помощь приходят мобильные телефоны.

— Если пациент в сознании, разрешаем общаться с родственниками по телефону, предупредив их, чтобы они не допускали никаких негативных суждений. Нередко при такой практике пациент вновь начинает бороться за жизнь, — отметил Плиев в комментарии «Радио 1».

Специалист уточнил, что моральная поддержка имеет важное значение при любом заболевании, однако при коронавирусе она особенно необходима, так как такие больные часто подвержены паническим атакам и депрессии.

До этого врач Хадижат Омаров рассказал, какие симптомы в настоящее время стали чаще встречаться у больных коронавирусом. По словам специалиста, все чаще люди жалуются на проблемы с ЖКТ: возникает тошнота, диарея, рвота.