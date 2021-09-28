Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться из-за мутации вируса

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Во вторую волну эпидемии COVID-19 у пациентов все чаще наблюдаются симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Это происходит из-за мутации вируса. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

По ее словам, общая распространенность подобных симптомов встречается у 15 процентов заболевших коронавирусом. Наиболее частые симптомы со стороны ЖКТ: потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея. При этом у 10 процентов пациентов может и вовсе не быть других симптомов, кроме вышеперечисленных.

Также врач отметила, что на данный момент ученые могут рассматривать гипотезу, согласно которой ЖКТ, как и органы дыхания, может быть своего рода «входными воротами» для COVID-19, передает РИА Новости.

В свою очередь доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что коронавирус сокращает продолжительность жизни людей на десять лет. По ее словам, через два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с коронавирусом, даже и без лекарств.