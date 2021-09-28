Биолог заявила, что COVID-19 сокращает жизнь людей на десять лет

Фото: Youtube / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

Коронавирус сокращает продолжительность жизни людей на десять лет. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

— Основной сценарий такой. Вакцина как-то действует, вирус тоже как-то мутирует. Все ждут. Человечество потихоньку смиряется с мыслью, что средняя продолжительность жизни падает лет на десять. Пока люди молодые и у них есть иммунитет, они справляются с коронавирусом или с множественными иммунизациями. К старости все больше и больше у нас болезней, и коронавирус — одна из них, а потому в среднем продолжительность жизни уменьшается, — сообщила она.

Ученый отметила, что вариант натурального ослабления вируса тоже остается, но за два года пандемии COVID-19, если и ослабел, то очень незаметно. Она рассказала, что через два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с коронавирусом, даже и без лекарств.

По словам Барановой, нельзя сбрасывать со счетов и возможное сверхоткрытие, которое даст такой прорыв в медицине, который в настоящее время невозможно представить.

— Например, можно будет перемещать сознание из одного тела в другое, в том числе искусственно выстроенное. Тогда никто не будет переживать из-за болезней, а просто надо будет вовремя нажать кнопку «другое тело» или «обновить», — сказала специалист, передает РИА Новости.

Инфекционист заявил, что пандемия коронавируса продлится еще год. Врач отметил, что точнее определить сроки завершения пандемии можно будет после анализа весенних показателей заболеваемости. Прежде чем говорить о возвращении к прежнему образу жизни, необходимо изучить, как адаптируется и мутирует COVID-19 к этому времени.