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Инфекционист заявил, что пандемия коронавируса продлится еще год

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист заявил, что пандемия коронавируса продлится еще год
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что пандемия коронавирусной инфекции продлится еще год, только тогда всем можно будет вернуться к привычному образу жизни.

— Год продлится минимум, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Врач отметил, что точнее определить сроки завершения пандемии можно будет после анализа весенних показателей заболеваемости. Прежде чем говорить о возвращении к прежнему образу жизни, необходимо изучить, как адаптируется и мутирует COVID-19 к этому времени, пояснил Тимаков.

Глава Pfizer рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии. Мир после конца пандемии сможет уже через год вернуться к прежней жизни, но для этого необходима ежегодная вакцинация.

Ученые заявили о мировом снижении продолжительности жизни из-за COVID-19. Пандемия коронавирусной инфекции привела к сильнейшему снижению средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах со времен Второй мировой войны. К соответствующему выводу пришли ученые из Оксфордского университета, чье исследование было опубликовано в Международном журнале эпидемиологии.

При этом эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове сообщила, что в различных регионах наблюдается неоднородная ситуация, но в целом мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Она уточнила, что в Европе снижаются случаи COVID-19 и повышается смертность, в Африке цифры идут на спад, а в Северной и Южной Америке наблюдается рост случаев заражения коронавирусом и смертей.

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