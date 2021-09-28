Новый дом по программе реновации построят на улице Артюхиной

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Артюхиной Карта всех событий

Дом по программе реновации построят в столичном районе Текстильщики. Проектную документацию дома, площадь которого составит порядка 45 тысяч квадратных метров, уже согласовали, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

— В доме на улице Артюхиной запроектировано 103 квартиры с полной внутренней отделкой: 18 однокомнатных, 58 двухкомнатных, 22 трехкомнатные и пять четырехкомнатных. Кроме того, в новостройке появится подземная одноуровневая автостоянка, — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Стены первого этажа снаружи облицуют клинкерным кирпичом, а стены других этажей — керамогранитными плитами. Помещения общественного назначения разместятся на первом этаже дома, а на подземном появится парковка. Однопутная рампа, оборудованная светофорами, станет въездом и выездом для водителей, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Территория рядом с домом будет обустроена. Появятся плоскостные парковки, проезды и пешеходные зоны. Также оборудуют площадки для отдыха, игр и спорта. Специалисты установят скамейки, урны, высадят газон, деревья и кустарники. Кроме этого, обеспечат наружное освещение.

На сегодняшний день в Москве почти 300 домов находятся на этапе проектирования. Новостройки располагаются в одном районе с расселяемыми пятиэтажками. По программе реновации уже построили 145 домов.

Во вторник, 28 сентября, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что летом в районе Зюзино по программе реновации ввели в эксплуатацию две новостройки.