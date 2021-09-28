Исторические двери отреставрировали в доме на Садовой-Кудринской улице

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

На улице Садовая-Кудринская, 28–30, в жилом доме Министерства обороны СССР, известном как маршальский дом, отреставрировали входные группы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Фонда капитального ремонта.

— Двустворчатые двери, каждая из которых весит больше 100 кг, были сняты и отправлены в мастерскую. На их восстановление у реставраторов ушло несколько месяцев. С их слов двери находились в «глубоко коматозном состоянии». Необходимо было расчистить полотно от древесины, которая за годы эксплуатации превратилась в труху. Пустоты заполнили оригинальными дубовыми вставками. Затем каждая дверь шпаклевалась и обклеивалась ламелями — деревянными пластинами, которые передают фактуру дуба. Монтаж дверных порталов начнется, как только будет установлена последняя дверь. Все работы по входным группам специалисты планируют завершить до конца текущей недели, — говорится в материале.

На дубовых дверях мастера воссоздали решетки с растительным орнаментом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо входных групп в историческом доме отремонтировали фасад. Благодаря своим шпилям на крыше и длинному ряду балясин он является уникальным. Множество деталей необходимо было изготавливать заново, но реставраторы старались воссоздать максимально точные копии. Главной задачей было сберечь для потомков почерк мастеров прошлого.

6 сентября сообщалось, что фасады старинного дома с антресолями отреставрируют в Басманном районе. Дом является памятником культуры федерального значения. Он был построен в XVIII веке. Изначально им владел купец первой гильдии Иван Рыбинский, затем его купили князь Петр Голицын и его сын Михаил. При их владении дом вошел в состав городской дворянской усадьбы. Проект по реставрации уже согласовал Московский Департамент культурного наследия.