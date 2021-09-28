Семь образовательных учреждений построят на севере столицы до конца 2022 года

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, улица 8 Марта Карта всех событий

До конца 2022 года в Северном административном округе Москвы планируется построить семь объектов образования. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

— Две школы, три учебных корпуса и два детских сада, — пояснил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что в настоящее время планируется ввести в эксплуатацию школу на 550 мест на улице 8-го Марта. Также до конца 2022 года предполагается возвести еще шесть образовательных объектов: школу на 550 мест в районе Бескудниковский, микрорайон 6, корпус 16; учебный корпус на 250 мест на улице Софьи Ковалевской, владение 8а/1; учебный корпус на 400 мест в Малом Песчаном переулке, владение 4а, строение 1; учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест на улице Смольной, дом 61а; детский сад на 125 мест на Хорошевском шоссе, владение 38а; детский сад на 200 мест на улице Левобережной, владение 4 и 4а.

По словам Рафика Загрутдинова, в данный момент департаментом строительства возводится 31 объект образования общей площадью более 200 тысяч кв. м. за счет средств городского бюджета. Всего за 2021–2024 годы должны построить 75 образовательных учреждений, треть из них — детские сады, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в Московском районе Южное Бутово появится новый учебный корпус для школы № 2007 на 300 учеников. Здание будет оформлено яркими панелями.