Медведев объяснил, почему не захотел избираться в Госдуму

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что бывшему главе государства не стоит избираться в Госдуму или претендовать на пост спикера нижней палаты парламента. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.

По словам Медведева, пост спикера Госдумы — «тонкая работа», которую требуется вести каждый день, стараясь достигать компромиссы между представителями разных фракций.

— Причем не опираясь на прежние, так сказать, должности, а именно, что называется, просто потому, что так распорядилась судьба и тебя избрали в Государственную думу, — сказал зампред Совбеза.

По мнению политика, экс-президент ограничен в возможностях продолжать «трудовую деятельность». Так, в некоторых странах бывшие президенты и вовсе не имеют право занимать госдолжности. В таком случае альтернативой для них являются общественная деятельность и чтение лекций.

Также Медведев рассказал о своей нынешней работе в Совбезе.

— Я занимаюсь важными, интересными вопросами, связанными с обеспечением национальной безопасности нашей страны, обеспечением обороноспособности. И это в известной степени, в том числе, связано с тем опытом, которым я располагаю, который я получил, находясь на тех должностях, — отметил политик.

В ходе интервью Дмитрий Медведев также заявил, что Россия должна иметь инструменты влияния на иностранных IT-гигантов. Запрета на их работу в стране не будет, если они будут соблюдать законы РФ.

При этом он обратил внимание на то, что в ходе прошедшей в России предвыборной думской кампании крупнейшие зарубежные IT-платформы по сути вмешались в политическую жизнь страны, так как до самого дня голосования не выполняли предписания Роскомнадзора. Медведев назвал такое поведение «полным безобразием».