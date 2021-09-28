ФСБ обнародовала архивные документы об убийстве нацистами больных детей на Кавказе

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Обнародованы архивные документы об уничтожении нацистами больных еврейских детей на Кавказе в 1942 году. Материалы были опубликованы в рамках проекта «Без сроках давности» управлением ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.

Данные материалы касаются уголовного дела в отношении главного врача северокавказского курорта «Теберда». Врач находился в Карачаевской автономной области Ставропольского края и был причастен к уничтожению детей еврейской национальности. Дети были эвакуированы на курорт из нескольких санаториев Советского Союза, в том числе из Крыма, передает РИА Новости.

47 еврейских детей были уничтожены в декабре 1942 года. Им сказали, что перевезут в черкесский детский дом. По поручению фашистов, оккупировавшими курорт «Теберда», главврач участвовал в составлении списков детей.

— Большинство ребят страдало костным туберкулезом и не могло самостоятельно передвигаться. Машина оказалась так называемой душегубкой, которая использовалась фашистами для отравления людей газом. Удушенные газом больные дети впоследствии были сброшены в Тебердинское ущелье, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Шесть детей удалось спасти. Когда они поступали в санатории, то некоторые врачи, опасаясь за жизни маленьких пациентов, писали им в анкете другую «национальность», либо умышленно не заполняли эту графу.

В начале сентября «ВМ» писала, что ФСБ рассекретила документ о том, как японцы в 1945 году казнили граждан СССР. 29 августа 1945 года на территории специальной тюрьмы особого отдела полиции города Хайлара в Японии обнаружили яму с закопанными 43 обезглавленными трупами мужчин.