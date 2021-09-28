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Ученые нашли способ ранней диагностики заболеваний сердца у недоношенных детей

Василий Плиткин

Общество
Ученые нашли способ ранней диагностики заболеваний сердца у недоношенных детей
Фото: Pixabay

В России ученые разработали программу для диагностики патологий сердца у недоношенных детей. Отмечается, что она поможет ускорить лечение младенцев.

— Ученые разработали диагностический алгоритм на основе методов вычислительной математики, который позволит выявить патологии сердечно-сосудистой системы у глубоко недоношенных детей и спрогнозировать их развитие, — говорится в сообщении пресс-службы Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Как пишет ТАСС, 40 различных факторов состояния ребенка с врожденным пороком сердца учитываются в разработке. Новая технология поможет неонатологам и детским кардиохирургам вовремя выявлять патологии для оперативного лечения.

— Сейчас для выявления заболевания применяется эхокардиография с цветной допплерографией, но диагностику не всегда удается провести своевременно. По нашему мнению, важно определить дополнительные сигналы болезни, — заключил один из авторов разработки, врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова Артем Породиков.

В России продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Получить профилактический укол могут практически все желающие, кроме детей и подростков. Препарат для этой категории граждан проходит процедуру регистрации. Открытым остается вопрос вакцинации новорожденных. Нужно ли прививать младенцев и когда для них появится препарат, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

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