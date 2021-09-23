Младенец и «корона»: нужна ли новорожденному вакцина от COVID-19 и какой она будет

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В России продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Получить профилактический укол могут практически все желающие, кроме детей и подростков. Препарат для этой категории граждан проходит процедуру регистрации. Открытым остается вопрос вакцинации новорожденных. Нужно ли прививать младенцев и когда для них появится препарат, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Вакцину от коронавирусной инфекции, которую разрабатывают для детей и подростков, в обозримом будущем адаптируют под новорожденных, уверен врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

—Эта вакцина станет обязательной, ее включат в календарь профилактических прививок для новорожденных наряду с БЦЖ (вакцина против туберкулеза — прим. «ВМ»), препаратами против вирусного гепатита, столбняка, коклюша и другими, — сказал врач.

Тимаков предположил, что младенцам будут вводить препарат, который разработают на основе векторной серии «Спутник V».

— Его с меньшей дозировкой протестировали на подростках-добровольцах еще в июле. И можно предполагать, что и младенцев будут прививать этой же версией. Но «Спутник» более иммуногенный, вызывает повышение температуры и может спровоцировать дополнительные побочные эффекты, особенно у малышей. Поэтому, я считаю, необходимоадаптировать и другие зарегистрированные препараты, воздействующие более щадящим образом на организм при создании иммунной защиты, — пояснил педиатр.

Врач заметил, что вакцина для младенцев будет отличаться от взрослой и подростковой дозировкой, а также сроком выработки иммунитета.

— В связи с тем, что у маленьких детей иммунитет более гибкий, выработка защиты может начаться у них раньше, чем у людей постарше. К тому же многие исследователи убеждены: после получения полного курса вакцины ревакцинация малышам уже не понадобится, поскольку защита от «короны» будет продолжительной, — заметил медик.

В свою очередь, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев заявил в беседе с «ВМ», что новорожденные не нуждаются в защите от коронавирусной инфекции.

— Дети до восьми лет переносят заболевание достаточно легко, вырабатывают полноценный иммунитет как на уровне антител, так и на клеточном уровне. Что касается грудничков, они вообще не подвержены этой болезни и не заражаются «короной», не становятся бессимптомными носителями и распространителями болезни, как подростки, например, — объяснил эксперт.

Зверев также назвал причины смерти от COVID-19 детей до года.

— Это были дети с различными патологиями, которым в принципе противопоказаны любые прививки. У них имеется медицинский отвод на все уколы. И вводить им живую вакцину на основе аденовируса — дело очень рискованное. Я не рекомендую прививать и здоровых младенцев, так как в этом нет смысла. Да и в возрасте до года им и без того хватает инъекций от других напастей, — сказал он.

Не считает нужным прививать грудничков от «короны» и врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Григорий Шеянов.

— COVID-19 у детей не вызывает тяжелых, угрожающих жизни последствий. Да и протекает он незаметно. У малышей до года болезнь в принципе не выявляется, потому что они ей не подвержены. А вот основная опасность, которая подстерегает грудничков начиная с трех месяцев, — это коклюш. Если, к примеру, не привить малыша от данной инфекции, у него может начаться кровоизлияние с последующими неврологическими проблемами и летальным исходом. Следовательно, прививать грудничков нужно по утвержденному списку, где нет места уколу от «короны», — сказал Шеянов.

Если текущая ситуация изменится, и новые мутации ковида начнут вызывать тяжелое течение болезни и у младенцев, тогда, по словам врача, возможно, возникнет необходимость делать укол.

— Сложно прогнозировать, какой должна быть вакцина для новорожденных, чтобы она не нанесла вред и смогла создать защиту. Например, при других инфекциях им вводят большую дозу препарата, чем взрослым. Ведь им нужна более иммуногенная вакцина с большей дозой антигена и повторной ревакцинацией.

Эксперт предположил, что в случае с коронавирусной инфекцией ученые могут использовать аналогичную систему профилактики, если она окажется актуальной и эффективной.