«Цитаты на дорожках и фотозона»: завершено благоустройство сквера имени Чехова
Завершено благоустройство сквера имени Антона Чехова в Люблине. Он находится между Таганрогской, Армавирской и Краснодарской улицами.
Пешеходные дорожки в сквере оформили цитатами из произведений писателя, а для молодоженов обновили фотозону с мостиком и качелями, сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.
На территории сквера привели в порядок центральную аллею, а также высадили деревья, газоны и цветы. Кроме этого, реконструировали детскую и спортивную площадки. По периметру сквера установили новое освещение.
В ближайшее время в сквере планируется установить деревянные фигуры героев произведений писателя: «Дама с собачкой», «Каштанка», «Человек в футляре», «Лошадиная фамилия».
25 сентября на северо-востоке Москвы завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице. На территории сквера оборудовали две современные детские площадки и одну спортивную, установили новую сцену, уличные тренажеры, пункты проката самокатов и ринг для панна-футбола. Кроме того, специалисты обустроили зоны для отдыха со скамейками, поставили почти 100 новых опор наружного освещения и установили удобную для отдыхающих систему навигации.