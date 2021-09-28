«Цитаты на дорожках и фотозона»: завершено благоустройство сквера имени Чехова

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, сквер Антона Чехова Карта всех событий

Завершено благоустройство сквера имени Антона Чехова в Люблине. Он находится между Таганрогской, Армавирской и Краснодарской улицами.

Пешеходные дорожки в сквере оформили цитатами из произведений писателя, а для молодоженов обновили фотозону с мостиком и качелями, сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

На территории сквера привели в порядок центральную аллею, а также высадили деревья, газоны и цветы. Кроме этого, реконструировали детскую и спортивную площадки. По периметру сквера установили новое освещение.

В ближайшее время в сквере планируется установить деревянные фигуры героев произведений писателя: «Дама с собачкой», «Каштанка», «Человек в футляре», «Лошадиная фамилия».

25 сентября на северо-востоке Москвы завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице. На территории сквера оборудовали две современные детские площадки и одну спортивную, установили новую сцену, уличные тренажеры, пункты проката самокатов и ринг для панна-футбола. Кроме того, специалисты обустроили зоны для отдыха со скамейками, поставили почти 100 новых опор наружного освещения и установили удобную для отдыхающих систему навигации.