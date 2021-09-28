Карты «Тройка» с оформлением в честь «зеленых» облигаций появились в кассах метро

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Совместно с Комплексом экономической политики Московский метрополитен создал тематическую «Тройку», посвященную «зеленым» облигациям. Жители Москвы могут приобрести их в кассах метро. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Совместно с Комплексом экономической политики Москвы мы выпустили тематическую «Тройку» в честь «зеленых» облигаций. Средства от продажи ценных бумаг идут на развитие zero waste транспорта: строительство метро, реконструкцию старых станций, закупку электробусов. Эта экокарта — маст-хэв для всех, кто сортирует мусор, наливает кофе в термос и заботится об экологии разными способами, — сообщается в материале.

Транспортная карта — экологичный способ оплаты проезда. Благодаря «Тройке» потребность выпускать бумажные проездные сократилась в шесть раз, что позволяет сохранить около двух тысяч деревьев в год. Тираж нового «зеленого» проездного составил семь тысяч экземпляров.

27 сентября сообщалось, что более 2,2 тысячи карт «Тройка» купили пассажиры на автовокзалах и автостанциях Мострансавто с февраля 2021 года. В пресс-службе отметили, что оплатить проезд «Тройкой» пассажиры могут более чем в 2,7 тысячи автобусов Мострансавто, курсирующих по 700 маршрутам Московской области. О возможности расплатиться «Тройкой» информируют специальные стикеры в салонах транспортных средств.