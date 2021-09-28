Более четырех миллионов туристов посетили Подмосковье за лето

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Более 4,3 миллиона туристов побывали в Московской области за летний период, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный комитет по туризму.

Чаще всего туристы посещали культурные и исторические места Коломны, Истры, Зарайска и Сергиева Посада.

Представители ведомства также отметили, что в летний период наблюдался высокий спрос на подмосковные гостиницы: большая часть из них была заполнена полностью. Кроме того, увеличился спрос на бронирование коттеджей для отдыха.

Всего с начала этого года регион посетили свыше десяти миллионов туристов — почти столько же, сколько за весь прошлый год, когда область приняла 11 миллионов гостей.

28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столицу за первые полгода 2021-го посетили более 13 миллионов человек. Он отметил, что Москва продолжает оставаться крупным туристическим центром, несмотря на пандемию и введенные ограничительные меры.