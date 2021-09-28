Экономист оценил возможность повышения пенсионного возраста

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Экономист Юрий Савелов оценил возможность очередного повышения пенсионного возраста в России. Эксперт не исключил, что власти могут пойти на подобную меру, так как в настоящее время это один из немногих способов увеличения пенсионных выплат.

За счет увеличения возрастного порога выхода на пенсию ежемесячные выплаты, по мнению эксперта, могут вырасти до отметки в 30 000 - 40 000 рублей.

— Ну что такое пенсия 15-17 тысяч рублей? У нас лекарства космических денег стоят. У нас ЖКХ растёт. Поэтому, может быть, в этом что-то и есть,— добавил Савелов в комментарии изданию «Царьград».

При этом эксперт добавил, что власти навряд ли пойдут на подобные меры в ближайшие годы, слишком мало времени прошло после предыдущей реформы. Поэтому пока это можно рассматривать только как планы на далекое будущее.

До этого юрист рассказал о том, какие надбавки могут получить пенсионеры с 1 октября. Они будут предоставлены на региональном уровне.