«Решила покататься»: пьяная москвичка без прав врезалась в семь машин на юго-востоке столицы

Фото: Пресс-служба ГИБДД

Россия, Москва, 8-я улица Текстильщиков Карта всех событий

Пьяная девушка без водительских прав врезалась в семь автомобилей на парковке жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе московской ГИБДД.

Инцидент произошел во дворе дома 9 на 8-й улице Текстильщиков. По словам представителя ведомства, примерно в двенадцать дня 21-летняя девушка, находясь в нетрезвом состоянии, управляя автомобилем «Хендай Солярис» протаранила семь припаркованных автомобилей во дворе дома.

Девушка объяснила, что машина принадлежит ее сожителю, который в момент аварии находился на работе.

— И пока он на работе, я решила покататься, — цитируют словам девушки в пресс-службе ведомства.

По данному факту прибывшие на место инцидента сотрудники составили административные статьи. Также злоумышленница отказалась проходить процедуру медицинского освидетельствования и управляла автомобилем без соответствующих прав. За это ей грозит арест от 10 до 15 суток, заключили в пресс-службе ведомства.

Примечательно, что за прошедшую неделю благодаря бдительности сотрудников ГИБДД к административной ответственностипривлечены 133 водителя, управлявшие транспортными средствами без права управления.

В понедельник, 27 сентября, в докладе МВД РФ опубликовали информацию о том, что каждое четвертое преступление, зафиксированное на территории России с января по август текущего года, было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве подчеркнули, что за первые восемь месяцев 2021 года в стране зарегистрировали 1356,3 тысячи преступлений.