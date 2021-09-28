ДТП с участием грузовика произошло на Рязановском шоссе

Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ

Легковой и грузовой автомобили столкнулись на Рязановском шоссе в Новой Москве. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города (ГОЧСиПБ).

В ведомстве отметили, что в аварии пострадали двое человек, которые находились в легковой машине. В результате на место происшествия прибыли экстренные городские службы.

— Водитель грузовика не пострадал, а вот сидящий за рулем второго автомобиля оказался заблокирован и получил серьезные травмы. Перед тем как его деблокировать, мы наложили специальный шейный воротник и аккуратно освободили пострадавшего, — заявил старший дежурной смены, спасатель Московского авиацентра Сергей Михайлов.

По его словам, после извлечения пострадавшего его передали врачам скорой медицинской помощи.

В пресс-службе департамента заключили, что быстрые и слаженные действия сотрудников позволили устранить последствия ДТП в кратчайшие сроки.

Также во вторник, 28 сентября, нетрезвая девушка без водительских прав врезалась в семь автомобилей на парковке жилого дома на юго-востоке Москвы.