Дом по программе реновации готовят к вводу в эксплуатацию в Конькове

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Дом, который находится по адресу Профсоюзная улица, 98, корпус 6, скоро введут в эксплуатации по программе реновации. В настоящее время завершаются работы по облагораживанию территории рядом с домом. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка состоит из шести секций и возведена по индивидуальному проекту. Здесь находятся 396 квартир: 144 однокомнатные, 180 двухкомнатных, 72 трехкомнатные. Во всех квартирах улучшенная отделка.

На первом этаже дома расположатся объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения. Здесь планируется построить магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Для жителей новостройки в вестибюле находятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

В доме есть системы охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализации, а также камеры видеонаблюдения. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже находятся на одном уровне с поверхностью земли.

На прилегающей территории построены три игровые и три спортивные площадки, зона для отдыха. Программу реновации утвердили в Москве в 2017 году, в новое жилье въедут около миллиона горожан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.