Маршруты четырех трамваев временно изменили из-за ДТП на путях у метро «Семеновская»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Семёновская Карта всех событий

Маршруты четырех трамваев временно изменили из-за аварии на путях у станции метро «Семеновская» в Москве. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Так, на участке ДТП задерживаются трамваи № 11, 34, 36, 46. Москвичей призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.

В понедельник, 27 сентября, в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы рассказали, что за первые восемь месяцев 2021 года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов.

В ведомстве подчеркнули, что всего за январь — август текущего года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек. При этом 86 погибших (43 процента) являлись пешеходами.