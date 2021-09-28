Маршруты четырех трамваев временно изменили из-за ДТП на путях у метро «Семеновская»
Маршруты четырех трамваев временно изменили из-за аварии на путях у станции метро «Семеновская» в Москве. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Так, на участке ДТП задерживаются трамваи № 11, 34, 36, 46. Москвичей призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.
В понедельник, 27 сентября, в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы рассказали, что за первые восемь месяцев 2021 года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов.
В ведомстве подчеркнули, что всего за январь — август текущего года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек. При этом 86 погибших (43 процента) являлись пешеходами.