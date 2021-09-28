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23-летний мужчина с ножом ворвался в коттедж и потребовал от хозяйки взаимной любви

Виктория Сикерина

Происшествия
23-летний мужчина с ножом ворвался в коттедж и потребовал от хозяйки взаимной любви
Фото: moscow-live

23-летний молодой человек с ножом в руках залез на крышу жилого дома в Новой Москве и потребовал от хозяйки взаимной любви. Об этом стало известно во вторник, 28 сентября.

Отмечается, что злоумышленник делал ремонт в коттедже девушки, в которую в процессе влюбился.

На место инцидента прибыли экстренные городские службы. После долгих уговоров юноша швырнул мобильный телефон, бросил нож и сдался сотрудникам.

23-летний мужчина с ножом ворвался в коттедж и потребовал от хозяйки взаимной любвиФото: Telegram-канал SHOT

На прошлой неделе в четверг, 23 сентября, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что молодой человек с ножом напал на мужчину в Подмосковье за то, что тот мешал ему спать. После конфликта пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, а подозреваемого задержали сотрудники полиции.

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